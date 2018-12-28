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9:28

В Крыму на границе с Украиной установили 60 км ограждения с колючей проволокой

В погрануправлении Федеральной службы безопасности известили о завершении работ по монтажу ограды на Перекопском перешейке на границе между Крымом и Украиной, передает РИА "Новости".

Общая длина ограждения составила более 60 км. По всему периметру установлены видеокамеры, датчики движения и тепловизоры.

"Аналогичные системы охраны государственной границы успешно применяются на северных и дальневосточных рубежах нашей Родины, а также в районах с наиболее острой обстановкой, обусловленной высоким риском совершения правонарушений на государственной границе", - уточнили "задачи" стены в крымском погрануправлении ФСБ.

На обозначенной территории, уточнили в ведомстве, высок риск разведывательных диверсий со стороны Украины, а также контрабанда оружия и боеприпасов.

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9:52    
Кстати, ведь вся эта мразь из прозападной "пятой колонны" утверждала с пеной у рта, что России эти турбины "Сименс" в Крыму без помощи немцев не запустить в работу! Запустили, отлично работают!! Знай наших!

9:47   Саша  
Супер-сооружение! Граница на замке! Укрофашисты-бандеровцы никогда не пройдут в российский Крым, который, как и вся Россия, готовится ТОРЖЕСТВЕННО отметить 5-летие возвращения в родное Отечество! Уже и медали героям воссоединения с Россией отлиты! Кроме того, послезавтра открывают движение по 190 километровому автобану "Керчь-Симферополь", запустили на ПОЛНУЮ(!!!!!!!!!!) мощность 2 мощнейших ТЭС(по 470 мегаватт каждая) на основе турбин "Сименс" под Севастополем и Симферополем! Объявлена уже дата продаж на 2019 год(!!!!!!!!) ж\д билетов из российских городов в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и тд. Россия, вперёд!!!

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