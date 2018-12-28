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10:33

Путин утвердил закон, запрещающий жестокое обращение с животными

Глава государства подписал закон "Об ответственном обращении с животными", который был внесен на расcмотрение Государственной думы еще в 2010 году, извещает портал правовой информации.

Так, узаконенные Владимиром Путиным нововведения запрещают убийство животных, бои с их участием, содержание четвероногих питомцев в барах, ресторанах, размещение зверей в контактных зоопарках в ТЦ.

Помимо прочего, в инициативе прописаны правила выгула собак и обязанность хозяина убирать продукты жизнедеятельности животного "в местах и на территориях общего пользования".

Старого либо больного питомца владелец обязан содержать до наступления естественной смерти, либо сдавать его в приют. 

Строго воспрещается содержать в квартире либо частном доме дикое животное.

Добавим также, ранее петербургские парламентарии, вторя федеральным коллегам, выступили с предложением устранить пробел в городском законодательстве, согласно которому отловленные бродячие животные не могут быть отпущены на волю после прохождения процедур вакцинации и стерилизации.

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