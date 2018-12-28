Путин подписал закон о штрафах и арестах за вовлечение детей в митинги

Президент России оставил свою подпись под одобренным Госдумой и Совфедом законом, предполагающим введение административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные протестные мероприятия.

Согласно прописанным в инициативе положениям, организатору, который был в первый раз уличен в "подстрекании" детей к участию в митинге, грозит штраф в размере 30-50 тысяч рублей, 15 суток ареста или до 100 часов обязательных работ. В случае "рецидива" сумма штрафа и количество суток ареста увеличиваются в несколько раз.

Не так давно сенатор Совфеда по социальной политике Елена Попова высказала предположение, что данный закон необходимо расширить и добавить положение, обязывающее пересчет всех планирующих поучаствовать в акции юных манифестантов заведомо до её начала.