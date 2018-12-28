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11:45

АНО "Дозор" желает знать, совмещает ли глава аппарата ЗакСа Субботин две госдолжности

Представители автономной некоммерческой организации "Дозор" обратились в прокуратуру с тем, чтобы окончательно прояснить вопрос о возможном совмещении главой аппарата Заксобрания Петербурга Михаилом Субботиным двух государственных должностей, а именно - в ЗакСе и МО "Петровский".

"Мы обратились в прокуратуру с предложением все-таки выяснить, сложил Михаил Субботин или нет полномочия депутата МО. До настоящего времени информации нет. А это прямое нарушение федерального закона, ведь госслужащий получает зарплату из бюджета, а как муниципальный депутат – компенсацию за деятельность в совете", - комментирует глава АНО Александр Арсентьев.

Активистов также беспокоит, что на сайте петербургского парламента отсутствуют сведения о доходах Субботина за 2016 и 2017 года, а также ряда сотрудников аппарата спикера Вячеслава Макарова.

"Нет сведений о доходах и руководителя аппарата председателя Собрания Юрия Таничева. При этом на сайте муниципального совета есть сведения о доходах некоего «Субботина М.Ю.». Нам кажется, это сознательное введение в заблуждение жителей и явное нарушение уже антикоррупционного законодательства", - предполагает Арсентьев.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:38    
Когда уже Петроградское ОПГ уже во главе с Макаровым уберут из Питера?

12:39   партиец  
ДА МАКАРОВ И ЕДИНУЮ РОССИЮ В ПИТЕРЕ ЗАГУБИЛ. ПОСТАВИЛ ТУПЫХ ПОЛИТРУКОВ И ВСЕ ЗАВАЛИЛ. ПОДДЕРЖКА В ПИТЕРЕ 5% У ПАРТИИ. УПРАВЛЯТЬ ОН НИЧЕМ НЕ УМЕЕТ. ТОЛЬКО БОЛТАТЬ ЕРУНДОЙ.

12:33    
Субботин - это пешка, странно как он вообще полковником стал. Бегает за Макаровым как собачка, но коррупционером удалось стать - пилит бабло и в заксе и в муниципалитете

12:32   Всевидец  
СКОРО СЕРАФИМЫЧ В СЛЕД ЗА АЛБИНЫМ В НЕБЫТИЕ УЙДЕТ, ТАКИМ НЕ МЕСТО В ПИТЕРСКОЙ ВЛАСТИ. У НЕГО ПЕТРОГРАДСКИЙ СПРУТ ПОЧИЩЕ ИТАЛЬЯНСКОГО. ДОЧКИ, БРАТЬЯ, ДРУЗЬЯ - ВСЕ СОСУТ ИЗ БЮДЖЕТА!

12:30   Иван  
Давно пора гнать Макарова из Закса, ПРЕВРАТИЛ ДВОРЕЦ В КОРРУПЦИОННОЕ ГНЕЗДО!

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