При строительстве главного храма ВС РФ используют "неценное" оружие вермахта

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заверил СМИ, что при возведении главного храма Вооруженных сил РФ будет использовано только трофейное оружие фашистской Германии, не представляющее собой исторической ценности, передает "Интерфакс".

"Речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения. Никакой уникальности, исторической, а теперь уже и военной ценности в них нет", - заявил военный чиновник.

Ранее о том, что ступени, ведущие в религиозное сооружение, будут отлиты из захваченного в годы ВОВ у немцев орудия времен Третьего рейха, сообщил СМИ глава Минобороны Сергей Шойгу. Чем мотивирован данный поступок, он, между тем, не пояснил.

"Заявления отдельных деятелей, выступающих с позиций "радетелей" сохранения и сбережения нацистского оружия, лишь бы не досталось Главному храму Вооруженных сил, вызывают, к сожалению, недоумение", - в свою очередь отметил Конашенков.

Напомним, главный храм ВС РФ возводят в Подмосковье. Строительство планируют завершить к 9 мая 2020 года.