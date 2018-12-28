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12:56

Ковалев просит Путина осадить недовольных строительством Музея блокады "нуворишей"

Депутат фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев петербургского парламента обратился к главе государства с просьбой каким-либо образом повлиять на собственников элитных квартир в ЖК "Смольный парк", якобы выказывающих недовольство тому, что построенный Музей блокады Ленинграда может "подпортить" им вид из окон.

Ковалев напомнил, что именно Владимир Путин поручил возвести в городе на Неве музей в память о жертвах блокады.

По сведениям парламентария, владельцы дорогостоящих квартир на Смольной набережной оказывают давление на органы госвласти Петербурга с тем, чтобы отменить планируемое строительство мемориального комплекса.

"Думаю, без Вашего [Путина] личного участия невозможно пресечь это беспрецедентное вмешательство отдельных лиц в решение вопросов исключительной значимости для нашего города и страны. Методы реализации Вашего поручения вызвали активную общественную дискуссию, но появление в ней новых «интересантов»-нуворишей является оскорблением памяти жертв блокады, живых свидетелей подвига блокадного города, защитников Ленинграда", - полагает Ковалев.

По мнению депутата, главный недостаток работы по созданию нового музея заключается лишь в том, что он никак не связан с существующим музеем обороны и блокады Ленинграда и возводится частной коммерческой компанией за деньги государства.

Музей блокады Ленинграда на Смоленской набережной должны построить к осени 2019 года. Строительством, на которое потребуется 2 млрд рублей, займется петербургская архитектурная мастерская "Студия 44".



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