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13:20

Координатор "Времени" получил 12 суток ареста за бранную перепалку в суде

Судья Октябрьского райсуда Петербурга Елена Сергеева постановила по ч.1 ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство) арестовать на 12 суток координатора движения "Время" Тимура Расулова за нецензурную лексику, которую юноша себе якобы позволил во время заседания по делу об "Исчезающей Конституции", уведомляет объединенная пресс-служба городских судов.

ЗАКС.Ру писал накануне, что Расулова, "прогулявшего" несколько заседаний по данному разбирательству, минувшим вечером силой доставили в суд. 

С заседания, сообщает также "Медиазона", был насильно выдворен адвокат Расулова Виталий Черкасов якобы ввиду проявления неуважения к суду. Сам защитник рассказал, что судья отклонила все его ходатайства, предложив ему лишь выступить для поддержания позиции подзащитного.

"В этой ситуации я сказал, что суд не предоставил нам возможность предоставить доводы для исследования и оценки, и у меня отсутствует возможность квалифицированно защищать позицию моего подзащитного. Суд не принял эти доводы и не дал им оценку. После этого судья меня и удалила", - уточнил Черкасов.

Напомним, Расулова осудили за нарушение правопорядка за то, что он якобы ругался матом в здании того же Октябрьского суда 4 декабря. Протокол в отношении Расулова составили сразу же после назначения в отношении него же 100 часов обязательных работ за акцию с "самоуничтожающейся Конституцией".

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15:24    
Дожили! Теперь россиянские суды и судьихи судят без обвиняемых, без их адвокатов. Просто напросто выгоняют, сами разгулялись вдоволь и приговоры, решения, постановления пишут от лично своего сердца. На ЗАКОН россиянскому правосудию плевать!

13:35    
Мало дали!

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