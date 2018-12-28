СК закрыл первое дело после частичной декриминализации 282 статьи УК

Следком прекратил уголовное разбирательство по ч.1 ст. 282 УК РФ в отношении 46-летнего тверского менеджера Сергея Соколова, подозреваемого в возбуждении ненависти или вражды по признакам национальности и принадлежности к какой-либо социальной группе, уведомил глава "Агоры" Павел Чиков у себя в Telegram.

Дело в отошении Соколова было заведено за ряд "экстремистских" публикаций, сделанных им "ВКонтакте". Отмечается, что на одной присутствовал представленный в негативном свете ныне действующий глава государства.

Сам Соколов рассказал, что сотрудники Центра "Э" задержали его, ворвавшись к нему домой под видом водопроводчиков.

Данное дело - первое закрытое СК после подписания Владимиром Путиным закона о частичной декриминализации 282 статьи УК, предполагающей отмену уголовного преследования для тех граждан, кто был замечен в данном деянии впервые. Вместо этого вводится соответствующая статья в КоАП, согласно которой нарушителя будет ждать либо административный арест, либо штраф.

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