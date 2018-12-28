Мосгорсуд отказался пересматривать приговор Никите Белых

Мосгорсуд отказался передавать на рассмотрение президиума кассационную жалобу на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, передает «Интерфакс». Причина такого решения не уточняется.

В феврале Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 млн рублей, признав виновным в получении взятки. Суд установил, что экс-губернатор получил 400 тысяч евро в обмен на покровительство двум кировским компаниям.

В СИЗО Белых неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, в том числе на давление, диабет, боли в спине. Несколько раз бывшему губернатору приходилось вызывать скорую помощь в зал суда. Он отбывает наказание в Рязанской области, в июле сообщалось, что он устроился работать библиотекарем.