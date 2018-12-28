Петербуржец получил условный срок за шутку про антифашистов и лишился интернета

Невский суд Петербурга приговорил администратора одного из националистических интернет-пабликов Владимира Рязанцева к двум годам условно и ограничению пользованием интернетом, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на Виталия Черкасова.

Рязанцева признали виновным в публичных призывах к экстремизму против группы, выделенной по идеологическому признаку «антифашисты». Напомним, поводом для уголовного дела по ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) стал пост во «ВКонтакте» 2014 года. Тогда Рязанцев поругался со своим товарищем Денисом Григоруком и разместил в своем паблике пост с его фото на фоне красного флага и несколькими характеристиками с нелестными отзывами в адрес антифашистов.

Приятели давно помирились и поддерживают дружеские отношения, Григорук заявлял, что у него нет претензий к другу, и он не считает себя потерпевшим, но уголовное дело не закрыли. Ранее прокуратура просила приговорить Рязанцева к трем годам лишения свободы.

«Мы просили прекратить дело в связи с малозначительностью совершенного деяния, не повлекшего реального наступления общественно опасных последствий. Будем обжаловать приговор», - прокомментировал вердикт суда Виталий Черкасов.