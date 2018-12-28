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18:33

Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков

 

Лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель потребовали от России обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить арестованных в конце ноября украинских моряков, передает РБК.

В совместном заявлении главы двух европейских стран требуют «безопасного, свободного и беспрепятственного транзита для всех судов через Керченский пролив» и «немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков».

 Макрон и Меркель подчеркнули, что у арестованных военнослужащих должна быть возможность встретить новогодние праздники в семейном кругу. Лидеры двух страны выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму и применением военной силы в Керченском проливе.

25 ноября погранслужба ФСБ России с применением оружия задержала в Керченском проливе три украинских военных корабля. 24 моряка арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы.

В ответ Украина ввела в областях вдоль границы с Россией военное положение, о прекращении которого президент Петр Порошенко объявил 26 декабря. Также Украина запретила въезд на свою территорию российским мужчинам от 16 до 60 лет.

В начале декабря ситуацию прокомментировали в Госдепе США. Там призвали Россию освободить украинских моряков, пригрозив «последствиями и болью».

 

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19:30    
а СКАЛЬПА ВОВАНА им не хоттца

19:13    
18-58
Ну, определённая ассоциативная связь есть. Многие помнят увлекательный фильм "Эммануэль".

19:03    
Совсем в Европе разболтались! Опять 1945 год нужен для приведения в чувство, что ли?

18:58    
18:43 Саша потряс тремя буквами в сторону Запада. Какой патриот!

18:43    
Мало ли кто и что требует от России...Пошли все по известному адресу на три буквы!

Страница 1-ая (всего: 1)
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