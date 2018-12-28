Партия перемен подала в суд на Минюст из-за отказа в утвердить Гудкова председателем

Партия перемен подала в Замоскворецкий суд Москвы иск из-за отказа Минюста регистрировать Дмитрия Гудкова председателем, передает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-секретаря Гудкова Алексея Обухова.

Ранее Минюст отказал партии «Гражданская инициатива» в переименовании в Партию перемен, отказался изменить устав и зарегистрировать Дмитрия Гудкова председателем. Одной из причин отказа называлось отсутствие в поданных документах программы партии – хотя ведомство в регламенте среди нужных документов ее не указывает.

«Нашей собственной недостачей было то, что все эти документы подавались пакетом. Сейчас эти истории разводятся и если с уставом и названием будут отдельные истории, то с Дмитрием как председателем проблем возникать не должно, так как это внутреннее решение партии, о котором Минюст просто должен быть уведомлен. Здесь не требуется его согласие или несогласие», – подчеркнул Обухов.

Поданный в суд иск касается только отказа признать Дмитрия Гудкова лидером партии вместо Андрея Нечаева, по другим отказам подавать в суд пока не планируется. Обухов добавил, что устав партии будет исправлен «в соответствии с пожеланиями Минюста», а если ведомство откажет снова, тогда в партии задумаются о судебном разбирательстве.

«Гражданская инициатива» решила сменить название на Партию перемен летом, тогда же Гудков возглавил ее. В совет партии вошли 15 человек: Гудков, Валеев, Ксения Собчак, бывший глава партии Андрей Нечаев, экс-председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, политолог Марина Литвинович.