Украинская погранслужба заявила о снятии запрета на въезд российских мужчин в страну

Украина отменила запрет на въезд в страну граждан России мужского пола от 16 до 60 лет после завершения действия военного положение, передает «Гордон» со ссылкой на представителей украинской Госпогранслужбы.

«Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну», - сказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

При этом 26 декабря Совет национальной безопасности Украины объявил о решении продлить запрет на въезд в страну для российских мужчин от 16 до 60 лет. В тот же день совет одобрил введение новых санкций против России.

Украина приняла меры из-за инцидента в Керченском заливе 25 ноября. Тогда погранслужба ФСБ России с применением оружия задержала три украинских военных корабля. 24 моряка арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы.