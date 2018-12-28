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20:02

Еще трем вице-губернаторам Петербурга прочат отставку

В январе могут уйти в отставку вице-губернаторы Константин Серов, Александр Говорунов и Владимир Кириллов, сообщили ЗАКС.Ру источники, близкие к Смольному.

По данным источников, в администрации Петербурга обсуждается вариант, согласно которому новым вице-губернатором станет руководитель аппарата Александра Беглова Любовь Совершаева, которой будут переданы полномочия Говорунова и Серова. Говорунов, напомним, руководит администрацией главы города, Серов отвечает за внутреннюю политику. 

Любовь Совершаева перешла на должность главы аппарата в Смольный из полпредства в августе. Источники ЗАКС.Ру тогда говорили, что ей на этом посту отводилась роль куратора губернаторских выборов 2019 года, чтобы обеспечить успешную кампанию кандидата от власти.

Претендента на место Владимира Кириллова, который отвечает за научную политику, вопросы образования, культуры и спорта, в случае его отставки, пока не нашли, рассказали ЗАКС.Ру источники.

Сообщается, что новым вице-губернатором может стать председатель комитета по строительству Леонид Кулаков. В правительстве он в таком случае будет отвечать за строительный блок. 

Отдельный куратор в правительстве может появиться у транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Источники ЗАКС.Ру утверждают, что в администрации губернатора обсуждается возможность назначить профильного вице-губернатора для этой сферы. При этом претендентов на эту роль пока не называют. 

ЗАКС.Ру 15 ноября сообщал, что, по данным наших собеседников, из кабинета Говорунова уже вывезли вещи вице-губернатора, а сам он написал заявление на увольнение, которое пока не подписано главой города.



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