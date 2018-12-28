В отношении Идрисова проводят проверку по уголовному делу о применении насилия к приставу

В отношении правозащитника Динара Идрисова проводится следственная проверка по уголовному делу по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), передает ОВД-Инфо.

Дело возбудили после рассмотрения апелляции на арест активистки Шахназ Шитик после акции 9 сентября против повышения возраста выхода на пенсию в России. Заседание в Горсуде проходило в закрытом режиме, Идрисова пустили в качестве общественного защитника. Шитик оставили под арестом, Идрисов после окончания заседания ждал копии решения – и приставы начали его выгонять.

По словам Идрисова, у него с приставами завязался «словестный конфликт»: он начал снимать, и те начали препятствовать съемке. Ее правозащитник считал законной, поскольку заседание закончилась. Приставы заломили ему руки и вывели из зала.

«Я никого не толкал, не применял силу… Шахназ Шитик кричала, что меня бьют, хотя ничего такого не было», - сказал Идрисов.

Правозащитника попытались задержать на выходе из суда и составить на него протокол по ст. 17.3 КоАП (неисполнение распоряжение пристава). Протокол составили на скамейке перед зданием суда, по этому делу Идрисова оштрафовали на 500 рублей.

Один из приставов обратился в травмпункт, заявив, что его ударили локтем в грудь. По словам Идрисова, медэкспертиза установила, что он мог почувствовать боль, но вреда для здоровья нет. Приставам нужна была санкция прокурора, чтобы привлечь Идрисова по ст. 6.1.1 КоАП (побои), поскольку правозащитник – член избирательной комиссии. Прокурор Петербурга Сергей Литвиненко отказал, но попросил возбудить уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

По словам Идрисова, Литвиненко поручил провести опрос 29-му отделу полиции, а затем передать в следственный отдел Следкома по Московскому району. Об этом Идрисов узнал от участкового 29-го отдела, который хотел опросить его в рамках проверки.

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