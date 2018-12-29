Песков рассказал о планах Путина на Новый год

Президент России Владимир Путин планирует встретить Новый год в кругу родных и близких, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у Путина «до последних минут года» будут «какие-то встречи рабочие, это неизбежно». Кроме того, перед праздниками с визитом приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко, пройдет «много совещаний рабочих», добавил представитель Кремля.

«Есть и мероприятия, которые будут интересны, наверное, всей стране, не буду их анонсировать, но будут такие тоже предновогодние спортивные мероприятия. А сам Новый год - в кругу родных и близких», - приводит слова Пескова «Интерфакс».