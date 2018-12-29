Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров из Украины Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров. «Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины», - подчеркнул премьер в своем Twitter. Список товаров, которые будут запрещены к ввозу в России, пока неизвестен. Ранее Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. 25 ноября погранслужба ФСБ России с применением оружия задержала три украинских военных корабля. 24 моряка арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен