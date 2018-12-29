Горсуд оставил координатора "Времени" Расулова под арестом на Новый год

Горсуд оставил без изменений решение Октябрьского суда Петербурга об аресте координатора движения «Время» Тимура Расулова, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Октябрьский суд 28 декабря арестовал Расулова по обвинению в мелком хулиганстве на 12 суток. Активист якобы нецензурно ругался в здании того же суда 4 декабря – хотя на видеозаписи с моментом задержания Расулова подобного не слышно, сам он также отрицает вину.

Фотокорреспондент Георгий Марков сообщал, что приставы пытались запретить ему снимать, а Расулов просил отпустить журналиста, обращаться к собеседникам на «вы» и не повышать голос на присутствующих, после чего активиста задержали. Протокол в отношении Расулова составили сразу же после назначения ему 100 часов обязательных работ за акцию с «самоуничтожающейся Конституцией».