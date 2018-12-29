Журналистом года по версии «Кашин.Гуру» стал Леонид Парфёнов Автор YouTube передачи «Парфенон», составитель многотомного альманаха «Намедни» Леонид Парфёнов стал журналистским прорывом года, следует из результатов голосования «Кашин.Гуру», проведенного на «Дожде». Свои голоса в пользу вернувшегося на просторы интернета публициста отдали более 56% респондентов. Вторую позицию в рейтинге занимает ведущий авторского YouTube-канала, интервьюер Юрий Дудь с одноименным шоу «вДудь». На третьей строчке - комментаторы «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Главным трендом года избран жанр политических расследований. Отмечены, в частности, изыскания Фонда борьбы с коррупцией, «Новой газеты», ЦУР и ряда других. Голосование по выбору лучшего журналиста года «Кашин.Гуру» проводит ежегодно, начиная с 2014-го. В свое время лидерами рейтинга были Дмитрий Стешин и Александр Коц, Павел Каныгин, блогер Илья Варламов. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен