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15:40

Полиция «шьёт» Гудковым второй протокол за участие в «мусорном» митинге

Представители правоохранительных органов подмосковной Коломны вновь желают видеть в суде Дмитрия и Геннадия Гудковых. Новая повестка пришла в виде смс-извещения на телефон Гудкова-старшего, сообщил сын политика у себя в Facebook.

Оба мужчины, напомним, 13 декабря уже были признаны виновными в якобы «организации» протестного митинга в селе Непецино, где местные жители вышли на народный сход против возведения неподалеку от деревни очередного мусорного полигона, куда планируется свозить столичные отходы. Между тем, Гудковы посетили мероприятие с тем лишь, чтобы зафиксировать его на видео.

«Значит это лишь одно: мусорная мафия, как я и писал несколько дней назад, перешла от угроз к действиям и попытается подвесить меня на крючок. Еще один цирковой суд, второй приговор за «незаконный митинг» в течение полугода – и все. Третий «митинг» станет уголовным делом по статье 212.1, «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». До 5 лет тюрьмы, по стопам Ильдара Дадина. А если не мне – то отцу. Заложников власть брать любит и умеет», - предрекает Гудков-младший, добавляя, что сдавать позиции он не намерен.

"Мусорные протесты" в Подмосковье стали одним из главных общественно-политических событий уходящего года. Начались они в марте с города Волоколамска: тогда существенный процент жителей вышел на улицу, протестуя против свалки "Ядрово". Позже к акциям против мусорных свалок присоединились жители соседних Серпухова, Коломны, Клина и других городов.

Добавим, один из чиновников, открыто поддержавших протесты и попытавшийся их возглавить - глава Серпуховской области Александр Шестун - пребывает под арестом. До того, как предстать перед судом, он жаловался на угрозы со стороны вышестоящего начальства – в том числе, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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