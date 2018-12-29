Песков опроверг слухи об "аннексии" Белоруссии

На сегодняшний день Россия не намерена каким-либо образом включать в свой состав Белоруссию, так как, согласно подписанному в 1999 году договору, оба государства уже являются союзными, передает "Интерфакс" заявление, сделанное пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

"Конечно, речь не идет о каком-то присоединении. Это, скорее, движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону", - отметил кремлевский чиновник.

Напомним, в середине декабря глава республики Александр Лукашенко предположил, что Москва - под предлогом "глубокой интеграции" - желает присовокупить Беларусь к РФ.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", - высказал обеспокоенность ситуацией Лукашенко.