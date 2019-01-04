Выберут понятно кого: чего ждать от выборов в 2019 году

В 2019 году Петербург ждут две избирательные кампании. Жители города будут выбирать нового губернатора и муниципальных депутатов в большинстве муниципалитетов города. Пока выборы планируются на единый день голосования в сентябре. Большинство экспертов затрудняются давать прогнозы на столь длительный период, однако некоторые предположения о том, как пройдут выборы, все же есть: если от муниципальной кампании можно ожидать перемен, то вот неожиданностей от губернаторской не предвидится.

«Все направлено на выборы Беглова»

Прогнозы на губернаторские выборы эксперты давать пока затрудняются, объясняя это тем, что голосование намечено только на сентябрь, поэтому говорить о настроении и поведении избирателей на девять месяцев вперед сложно.

Тем не менее, отметил политический психолог Александр Конфисахор, уже сейчас можно заметить, что все направлено на выборы врио губернатора города Александра Беглова: это проявляется и в информационном пространстве, и кадровой политике Смольного.

По словам Конфисахора, не исключено, что для того чтобы обеспечить наиболее убедительную победу кандидату от власти, оппозиционерам, которые уже заявили о желании баллотироваться - Оксане Дмитриевой и Борису Вишневскому - вовсе не дадут зарегистрироваться.

«Найдут технических кандидатов, которые будут подыгрывать основному», - полагает эксперт. Он считает, что Дмитриева и Вишневский своим участием в выборах могут внести «раздрай» в заготовленный сценарий. «С их участием, победа будет понятна кого, но не столь убедительной, как нужно федеральной власти», - добавил эксперт.

С тем, что кандидатом от власти скорее всего станет врио губернатора Беглов, согласен и политолог Дмитрий Солонников.

«Если все останется так как есть, мы увидим сценарий с небольшим количеством кандидатов в губернаторы. Будет один представитель от вертикали власти - Александр Беглов - скорее всего это будет его кандидатура. Еще не было так, чтобы человек, назначенный на должность врио губернатора, не избирался на этот пост», - рассказал эксперт.

Солонников отметил, что делать прогнозы на губернаторскую кампанию пока затруднительно, потому что есть шанс, что до выборов поменяется избирательное законодательство.

«На февраль назначено совещание Центральной избирательной комиссии о внесении изменений в федеральный закон о выборах. Могут кардинальным образом поменяться правила игры. Есть предложения перенести единый день голосования - на конец октября или позднее. Перенос единого дня голосования с начала сентября на октябрь сильно повлияет на электоральное поведение граждан. Так как в этом случае основной этап избирательной кампании приходится на рабочее время, а не на период отпусков. Сам день голосования не связан с поездками за город», — рассказал Дмитрий Солонников

Он также отметил, что комиссия ЦИК рассмотрит изменения в отношении применения муниципального фильтра.

«Есть предложения отменить муниципальный фильтр для тех, кто собирал подписи. Другое предложение снизить фильтр с 5-10 процентов до 3-5 процентов. Все эти изменения еще будут рассматриваться в феврале. Если изменения примут, и выборы будут проходить по новому сценарию, все изменится», - отметил политолог.

Политолог Сергей Шелин заявил, что предсказать и спрогнозировать, что будет происходить более чем через 9 месяцев - нельзя, однако добавил, что если все будет так, как сейчас, то никаких успехов оппозиционных сил не предвидится ни на каких уровнях.

«Поскольку мы живем среди постоянно меняющейся обстановки, то возможны варианты», - добавил эксперт.

Муниципальная и губернаторская кампания неразрывно связаны, и одна от другой будет во многом зависеть, полагает автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов. Однако делать прогнозы на выборный период можно будет не раньше весны, считает эксперт.

«Муниципальная кампания зависит от того, кто пойдет главным кандидатом на губернаторских выборах. Потому что муниципальные выборы в первую очередь интересны региональной власти», - объяснил Давыдов.

Ротация муниципального корпуса

От муниципальных выборов в 2019 году следует ожидать смены депутатского корпуса, примерно на две трети, считает политолог Дмитрий Солонников. Процент смененных кадров в депутатском корпусе будет зависеть от разных факторов.

«Будет ротация списков, представляемых партией власти, будет праймериз и «Единая Россия» будет представлять обновленную команду – традиционно две трети кандидатов в рамках этой ротации меняются», — объяснил Дмитрий Солонников.

Эксперт полагает, что увеличить свое представительство в муниципалитетах желают и другие партии, представленные в Петербурге.

«Это и партии условно называемой демократической оппозиции — либерального направления, и партии левого спектра, и партии патриотического, более консервативного спектра и у каждого есть свои надежды и свои шансы», - рассказал политолог.

Солонников отметил, что в последние годы улучшают свои позиции представители КПРФ: на различных выборах партия КПРФ получает больше голосов и мест, чем в предыдущие годы.

«В Петербурге недавно было избрано новое руководство партии, первым секретарем осталась Ольга Ходунова, но в состав бюро входят новые и старые лица, меняются районные секретари. Это говорит о том, что партия готовится к муниципальным выборам, - полагает эксперт. - Для КПРФ улучшение представительства на местах позволит улучшить позиции на следующих выборах в Заксобрание и Госдуму».

Солонников также отметил, что достаточно активно готовится к выборам ЛДПР: в 2018 году ЛДПР улучшила свои результат на региональных выборах и теперь рассчитывает в 2019 году улучшить свои позиции и в Петербурге.

«В Петербурге у партии молодая команда с молодыми активистами, которые активно готовятся к избирательной кампании», - сообщил эксперт.

По мнению Солонникова, сложная ситуация на либеральном фланге.

«Есть «Объединенные демократы», где достаточно напряженные отношения между лидерами внутри группы. Сложные отношения между Мариной Шишкиной и Оксаной Дмитриевой и между «Справедливой Россией» и Партией роста», - отметил эксперт.

Тем не менее, по его словам, у «Объединенных демократов» большое количество кандидатов, с которыми работают коучи, работают школы муниципальных депутатов, что усиливает позиции участников.

В затруднительном положении, по мнению Солонникова, муниципальную кампанию начинает партия «Яблоко».

«Уже примерно год партия ведет подготовку к выборам. В 2018 году мы видели раскол партии - выход из партии членов, которые были частью бренда «Яблока», уход Михаила Амосова не сыграет на руку партии», - отметил политолог.

Несмотря на разные ресурсы и возможности разных партий и объедений, город ждут изменения в депутатском корпусе со всех сторон, уверен Солонников. Если в городе появятся муниципалитеты, которые полностью выиграли представители оппозиционных партий - появится здоровая конкуренция между политическими силами, считает он.

Политический психолог Александр Конфисахор полагает, что в муниципальных выборах все зависит от того, какие в них будут участвовать силы и насколько значимыми они будут считать муниципальные выборы.

«Боюсь, что будет монополия единоросов и они не позволят другим партиям успешно выступить на выборах», — поделился мнением Александр Конфисахор.

Также Конфисахор отметил, успех кандидатов на муниципальных выборах будет зависеть от личностных качеств потенциального депутата, его харизмы и целеустремленности, а также от административного ресурса.

Серафима Курдюбова

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