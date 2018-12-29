Жилищный комитет рассказал об успехах в уборке снега

Представители Жилищного комитета проинспектировали ход снегоуборочных работ в 9 районах города; всего осмотрен 221 адрес, сообщает пресс-служба Смольного.

В ряде случаев выявлено наличие неубранного на крышах снега и наледи.

На сегодняшний день в работах по уборке Петербурга от снега задействовано свыше 600 единиц техники. Улицы очищают более 7,5 тысяч дворников.

Информация о выявленных недочетах направлена в администрации районов и ГЖИ. Руководителям ведомств дано предписание в кратчайшие сроки устранить все изъяны.