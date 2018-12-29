18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:55

Жилищный комитет рассказал об успехах в уборке снега

Представители Жилищного комитета проинспектировали ход снегоуборочных работ в 9 районах города; всего осмотрен 221 адрес, сообщает пресс-служба Смольного. 

В ряде случаев выявлено наличие неубранного на крышах снега и наледи.

На сегодняшний день в работах по уборке Петербурга от снега задействовано свыше 600 единиц техники. Улицы очищают более 7,5 тысяч дворников.

Информация о выявленных недочетах направлена в администрации районов и ГЖИ. Руководителям ведомств дано предписание в кратчайшие сроки устранить все изъяны.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:04    
21 АДРЕС ?!?!?! в девяти районах ??
Это называется - проведена инспекция ???

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

17:10 Неонацист Тесак получил 10 лет колонии строгого режима по делу "Реструкта"

16:55 Жилищный комитет рассказал об успехах в уборке снега   1

16:35 Бондаренко отчитался о проделанной комитетом по благоустройству за год работе

16:30 Макаров пожелал ленинградцам-петербуржцам счастья и здоровья в 2019 году

16:03 Песков опроверг слухи об "аннексии" Белоруссии   1

15:40 Полиция «шьёт» Гудковым второй протокол за участие в «мусорном» митинге

15:21 Журналистом года по версии «Кашин.Гуру» стал Леонид Парфёнов

14:52 В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за охоты губернатора на спящего медведя   1

14:12 Горсуд оставил координатора "Времени" Расулова под арестом на Новый год

13:45 Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров из Украины   1

13:34 В Петербурге обманутого дольщика задержали за одиночный пикет у приемной Медведева

13:31 Бывших топ-менеджеров "Ленэнерго" признали виновными и освободили от наказания

13:10 Приставы рассказали об отнятых у посетителей судов топоре, дубине и вилке

12:23 Защитники парка Малиновка поблагодарили Албина за работу пикетом у Смольного   2

11:34 В ЗакСе предложили присвоить Пулково имя Деда Мороза на новогодние праздники   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.