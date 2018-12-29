В Петербурге двум участникам протестных акций отменили административные наказания

Заместитель председателя петербургского Горсуда Михаил Павлюченко признал незаконным арест участника Группы помощи задержанных Алексея Белозерова и штраф, назначенный активисту движения «Весна» Андрею Графу, сообщил ЗАКС.Ру юрист проекта «Апология протеста» Александр Передрук.

Белозерова задержали на антикоррупционной акции 12 июня 2017 года. По его словам, причиной стала попытка поговорить с полицейскими: он поинтересовался, за что отправили в автозак активистку Варвару Михайлову. Позже Фрунзенский районный суд расценил заданный вопрос как неповиновение законному требованию полицейского (ст.19.3 КоАП) и назначил правозащитнику 7 суток ареста.

Графа привлекли к административной ответственности за участие в акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года. После суток, проведенных в отделении полиции, Калининский районный суд назначил ему тысячу рублей штрафа за нарушение порядка проведения демонстрации (ч. 5 ст.20.2 КоАП РФ).

Передрук подчеркнул, что в 2019 году намерен обратиться в суд с требованиями о компенсации морального вреда за незаконные преследования и ограничения свободы.