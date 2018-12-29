Муниципалы поговорили в Смольном о планах на будущий год

В Смольном прошла встреча координационного совета по местному самоуправлению Петербурга и врио градоначальника Александра Беглова, передает пресс-служба администрации города. В рамках дискуссии были озвучены успехи муниципальных властей на занимаемом поприще в году уходящем, а также намечены планы на год грядущий.

В частности, было отмечено, что в 2018 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" муниципалы, успешно освоив 6 млрд рублей, благоустроили 573 двора.

Беглов поручил представителями совета у себя в округах уделить больше внимания волонтерским движениям, а также организовать работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

"Нам нужно привлекать молодежь в территориальное общественное управление, развивать его", - наказал врио.

Также Беглов в очередной раз подчеркнул важность грядущего в январе события - 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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