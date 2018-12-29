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29 декабря, 18:05

Минтруда планирует "добраться до каждой семьи", чтобы понять причины низких доходов

Дабы искоренить бедность, гражданам России необходимо преодолеть дефицит доходов, в совокупности составляющий около 800 млрд рублей, заявил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин. С тем, чтобы выяснить причины мизерного среднестатистического достатка, ведомство собирается "добраться до каждой семьи" и скрупулезно изучить проблему. Топилин отметил, что для реализации данной затеи уже выбраны несколько пилотных регионов.

Более 20 млн россиян, поделился информацией министр, пребывают ниже черты бедности.

"Надо достичь показателей 6,5-6% за эти годы, то есть в два раза его снизить. Мы понимаем, что дефицит доходов, то есть нехватка доходов для того, чтобы все получали на уровне прожиточного минимума, порядка 750-800 млрд рублей. Понятно, что есть семьи более доходные, менее доходные, у кого глубина бедности больше, у кого - меньше. И нам очень важно именно дойти до семей, посмотреть, что это за семьи, в чем причины", - приводит изречение Топилина "Коммерсант".

Напомним, в декабре глава государства подписал закон о повышении в 2019 году минимального размера оплаты труда на 117 рублей - до 11 280 рублей. Размер МРОТ устанавливает Минтруда.

Добавим, Топилин не так давно выступил с заявлением, что в 2018 году зарплаты россиян росли "беспрецедентными темпами". После получившего резонанс выступления министра отчитала спикер Совета Федерации  Валентина Матвиенко - за неграмотный, с ее точки зрения, подход к освоению бюджетных денег.

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29 декабря, 21:23    
Сколько можно выживать? Столько, сколько можно воровать!!!

29 декабря, 19:49   Дед Иван   РУСЬ
УЖ, как Е-дрисня за 18 лет не могла ничего сделать для арода = то чего то от этой путинской антинародной и лживой власти, ждать бес толку! Единственное умение у них, подобраться к кормушке и как, то делают свиньи, хватать оттуда куски пожирнее!

29 декабря, 19:39   Валерий И.   izvv@yandex.ru
А может уже пора отказаться от понятия "минимальный", особенно в отношении к прожиточным величинам, а перейти к понятию "нормальный" - это величина дохода, позволяющая не выживать, как советуют некоторые (не пробовавшие сами такого счастья), а жить.

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