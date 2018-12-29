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29 декабря, 18:36

Суд не стал принимать иск Удальцова к Путину и Медведеву

Тверской райсуд Москвы отказался принимать к рассмотрению иск главы "Левого фронта" Сергея Удальцова к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с требованием взыскать с главы государства и премьера по 1 млн рублей за причинение морального вреда ввиду принятия "пенсионной" реформы.

Судья мотивировала отказ тем, что, согласно 91 статье Конституции РФ президент признается лицом неприкосновенным, что, по мнению инстанции, означает, что иск к нему подать в принципе невозможно. По той же причине нельзя засудить и главу правительства, так как его назначает президент, а значит, это "прямое либо косвенное вмешательство в конституционно-правовую деятельность Президента России, обладающего неприкосновенностью".

Хорошо устроились! Принимать антинародные законы им можно, а вот подать на них в суд за это – нельзя. Настоящая демократия, ничего не скажешь. Конечно, определение суда является надуманным, не соответствует закону и здравому смыслу. Поэтому в течение 10 дней я обжалую его в Мосгорсуде,

Сергей Удальцов

Напомним, руководитель "Левого фронта" подал иск о взыскании морального ущерба в 1 млн рублей с Путина и Медведева за принятый ими закон о повышении пенсионного возраста 26 ноября.

В начале октября президент подписал внесенный правительством закон о повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Реакцией на "пенсионную реформу" стали массовые акции протеста по всей России.

Протесты против повышения пенсионного возраста проходили по всей России. В Петербурге только за сентябрь состоялось четыре митинга: 2916 и 22 сентября. 

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29 декабря, 22:40   Дед Иван   РУСЬ
Разве суд путино-лакейский пойдёт против своего господина лживого ботокса?

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