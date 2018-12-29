Лимонов прогнал Прилепина из "Другой России"

Основатель запрещенной в РФ партии НБП, лидер незарегистрированной "Другой России" Эдуард Лимонов у себя в ЖЖ известил, что вступившего в Общественный народный фронт писателя Захара Прилепина он не намерен более считать соратником.

Если все другие его штучки-дрючки медийной избалованной персоны мы кое-как терпели, то в этот раз вынуждены были отреагировать. Мы предъявили Прилепину ультиматум: мол, ты выбери, парень - или мы или ОНФ? В своей гордыне он даже не понял, что партия имеет право предъявить ультиматум любому члену партии. Моё решение вот каково: мы не считаем Захара Прилепина более нашим товарищем по партии. Называть себя таковым он более не имеет права, — Эдуард Лимонов - об изгнании Захара Прилепина из "Другой России"

Автор "Саньки" уведомил "Дождь", что послание политика видел и воспринял его "добродушно", однако пока никто из однопартийцев с ним не связывался.

Добавим, Прилепин вошел в состав ОНФ недавно, в ноября 2018 года. В 1997 году, воодушевившись дружбой с Лимоновым, вступил в ряды запрещенной НБП, а после её реорганизации примкнул к другороссам.