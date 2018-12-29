Украина усилит пограничный контроль в Черном море

Украинские власти приняли решение расширить таможенный и пограничный контроль у своих черноморских границ. Соответствующее положение подписал сегодня, 29 декабря, глава страны Петр Порошенко.

"Прилегающая зона" Украины в Черном море установлена на отметке 44,4 км от линий, у которых начинается отсчет территориальных вод государства. В данной зоне Киев собирается пресекать любые нарушения, связанные с контрабандой, а также следить за "нелегальным заходом судов в порты на временно оккупированных территориях". Отмечается, что закон направлен на "гармонизацию морского законодательства" Украины с законами других причерноморских стран и Конвенцией ООН по морскому праву.

Напомним, 25 ноября погранслужба ФСБ с тараном и со стрельбой задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. 24 моряков задержали по обвинению в незаконном нарушении границы России и позже арестовали до февраля. Украинские власти в ответ ввели военное положение в приграничных областях и запретили въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет. Несколькими днями спустя американский президент Дональд Трамп отменил запланированную личную встречу со своим российским визави Владимиром Путиным, пояснив, что ни о каком персональном общении не может быть и речи до тех пор, пока моряки не будут отпущены из СИЗО.