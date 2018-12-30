Вишневский: Губернатором должен стать защитник Исаакия

По случаю того, что распоряжение Смольного, предусматривавшее передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ, 30 декабря утратило силу, депутат петербургского парламента Борис Вишневский выступил с категоричным заявлением. В своем Facebook он определил важнейшее качество, которое необходимо иметь будущему губернатору.

В Смольном слишком хорошо запомнили реакцию горожан на прошлые попытки, и сейчас, перед выборами, побоятся повторения. <...> Наша задача - сделать так, чтобы у Петербурга осенью 2019 года был губернатор, который, подчиняясь воле граждан, раз и навсегда скажет церковникам: Исаакий вы не получите! — Борис Вишневский

Проследив двухлетнюю историю гражданского сопротивления чиновникам, которые так и не решили судьбу музея-собора, "яблочник" признал, что именно численность протестов не позволила им оперативно решить вопрос. Тем не менее, сильного оптимизма демократ не испытывает, подозревая, что притязания РПЦ на музей возобновятся в случае, если губернатором изберут кандидата "от власти".

Сам депутат, напомним, ранее заявлял о своем желании баллотироваться на должность руководителя города.

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