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14:03

Вишневский: Губернатором должен стать защитник Исаакия

По случаю того, что распоряжение Смольного, предусматривавшее передачу Исаакиевского  собора в ведение РПЦ, 30 декабря утратило силу, депутат петербургского парламента Борис Вишневский выступил с категоричным заявлением. В своем Facebook он определил важнейшее качество, которое необходимо иметь будущему губернатору.

В Смольном слишком хорошо запомнили реакцию горожан на прошлые попытки, и сейчас, перед выборами, побоятся повторения. <...> Наша задача - сделать так, чтобы у Петербурга осенью 2019 года был губернатор, который, подчиняясь воле граждан, раз и навсегда скажет церковникам: Исаакий вы не получите!

Борис Вишневский

Проследив двухлетнюю историю гражданского сопротивления чиновникам, которые так и не решили судьбу музея-собора, "яблочник" признал, что именно численность протестов не позволила им оперативно решить вопрос. Тем не менее, сильного оптимизма демократ не испытывает, подозревая, что притязания РПЦ на музей возобновятся в случае, если губернатором изберут кандидата "от власти".

Сам депутат, напомним, ранее заявлял о своем желании баллотироваться на должность руководителя города.



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20:20    
Кролика - в клинику!!!

19:00    
Обычный самопиар Кролика, ничего более.

18:45   Олег  
Тогда Вадим Суходольский - лучший кандидат в губернаторы. Он создал группу Защитим Исаакиевский собор

18:15    
Пусть сначала разберется с мошениками и проходимцами из Яблока, а потом попробует пролезть в Смольный! Если получится...

17:45    
Какое дело пархатому паскуднику до церковных и вообще до человеческих дел ? Паскуды должны знать своё место на земле. Обетованной. В месте с прихл[цензура]елями, жополизами и помощницей- супругой.

15:30   Игорь  
Действительно. Всю эту псевдолиберальную шушеру нужно не подпускать к храму. Пусть построят себе где-нибудь центр и там тусуются.

15:23    
Какое дело евреям до православного собора?
Русские же не обсуждают, кому надо передать большую хоральную синагогу?

15:07    
"Вопрос уже решён" - ???  Эх, Полтава, и кто тебя за язык тянул?
Воистину:  хочешь насмешить Бога - расскажи о своих планах.

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