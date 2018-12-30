Удальцов назвал главными событиями года самые для него безрадостные

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, подводя политические итоги уходящего 2018-го года, сфокусировал свое внимание на событиях, которые его в наименьшей степени устраивают и которые при этом он считает главными за прошедшие двенадцать месяцев. Своим мнением политик поделился в эфире YouTube-канала "Красная линия".

Три самых заметных инцидента, по его словам, полностью заслоняют своим негативным эффектом все остальное.

Пенсионная реформа, грязные выборы (скандал и позор в Приморье и Хакасии) и так называемые наши чиновники - выражение "государство вам ничего не должно". Это квинтэссенция всего, что происходило. — Сергей Удальцов - об итогах 2018-го года

Тяжело задумавшись над тем, что хорошего, с его точки зрения, произошло в России за последний год, сторонник "левой" идеологии смог назвать только прошедший летом чемпионат мира по футболу. В целом же, заключил политик, новый президентский срок Владимира Путина совершенно не оправдывает позитивных ожиданий, если таковые у кого-либо были.