В новогоднюю ночь Путина смогут увидеть на экранах в вагонах метро

Пассажиры московского метрополитена в ночь с 31 декабря на 1 января получат возможность увидеть традиционное новогоднее видеообращение главы государства Владимира Путина непосредственно во время поездки, сообщается на сайте московской подземки.

"Транслировать видеообращения вместе с титрами будут около 9 тысяч экранов в 1820 вагонах поездов. Также в полночь пассажиры смогут услышать традиционную новогоднюю речь Владимира Путина на эскалаторах", - гласит официальная информация.

В Петербурге ничего подобного не ожидается.

Накануне стало известно, что по случаю наступающего праздника Путин по собственной же просьбе получил в дар от президента Белоруссии Александра Лукашенко четыре мешка с картошкой и сало.