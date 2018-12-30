Протесты и смена власти: итоги 2018 года

Повышение пенсионного возраста, чемпионат мира по футболу в России как глоток свежего воздуха, «зеленые бунты», общественные кампании и протесты против пыток – именно таким запомнится уходящий 2018 год россиянам и петербуржцам, считают опрошенные ЗАКС.Ру политики, оппозиционеры и общественные деятели. Президентские выборы собеседники издания ставят в один по значимости ряд с митингами за сохранение парков и скверов Петербурга. Ужесточение порядка проведения публичных акций связывают со сменой исполнительной власти в городе.

От плохого к худшему

Политические деятели Петербурга считают, что самым главным событием в жизни города в 2018 году стала отставка Георгия Полтавченко, а в жизни страны самым знаковым событием стали выборы президента Владимира Путина. Негативные последствия этих событий мы ощущаем уже сейчас, и продолжим ощущать в будущем, считает депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский.

По мнению парламентария, забастовка избирателей, инициированная незарегистрированным на выборах Алексеем Навальным, который в знак протеста предложил не голосовать за предложенных кандидатов, улучшила в пропорциональном соотношении результат действующего президента и дала ему карт-бланш на проведение непопулярных реформ.

«Часть граждан, настроенных достаточно демократически и оппозиционно, не захотела идти на выборы, поддавшись на призывы лжецов и демагогов. В итоге сильно увеличился результат Владимира Путина, после чего президент понял, что он может делать все. Это обернулось повышением пенсионного возраста, ростом налогов, усилением военных действий в Сирии и много чем другим», - считает парламентарий.

«Был чемпионат мира по футболу, во время которого мы с полным изумлением наблюдали улыбающуюся и приветливую к гостям чемпионата полицию, с одной стороны. С другой стороны наблюдали абсолютный запрет на любые публичные акции, что, мягко говоря, не соответствовало Конституции. После чемпионата мира все вернулось на круги своя: полиция стала хватать всех без разбора и перестала улыбаться», - вспомнил Вишневский события летних месяцев.

Отставка губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в октябре 2018 года и последующее назначение на должность врио Александра Беглова, по мнению депутата, негативно сказались на жизни города.

«Мы видели смену исполнительной власти, она сменилась с плохой на еще худшую. Если при Георгии Полтавченко она вообще ничего не делала, то теперь она начинает суетиться и изображать некую активность по воспитанию патриотизма и противостоянию западным ценностям. Стали чаще хватать на публичных акциях, чем раньше», - поделился наблюдениями Вишневский.

С ним не согласен депутат ЗакСа из фракции «Единая Россия» Андрей Анохин, позитивно оценивающий назначение врио губернатора Александра Беглова.

«Надеюсь, что с этим назначением справедливость восторжествует», - заявил Анохин.

Анохин также отметил, что из негативных событий ему запомнилось, что депутаты Госдумы от Петербурга позволяли себе делать заявления, которые усиливали оппозиционные настроения в обществе и подрывали доверие общества к органам государственной власти.

«В первую очередь имею в виду инициативу депутата Сергея Вострецова, в которой он упомянул возможность изъятия детей за участие в несанкционированных митингах», - припомнил Анохин.

Личными достижениями депутат назвал, что ему удалось поучаствовать в закрытии свалки в Новоселках, по наблюдениям Анохина на свалке начался процесс рекультивации.

Плюсы в уходящем году отметил и Борис Вишневский. В частности позитивным итогом года можно считать сохранение зеленых зон в разных районах города, а именно сохранение парка на Смоленке, парка Интернационалистов, Деминского сада и других скверов. Положительным событием Вишневский также назвал возобновление работы Европейского университета.

Его бывший коллега по партии депутат ЗакСа Михаил Амосов выделил три главных события в2018 года в России – это выборы президента в марте, выборы глав регионов 9 сентября в Хакасии, Приморском крае, Владимирской области и Хабаровском крае, где представители партии власти не смогли одержать победу над представителями оппозиционных партий, и пенсионная реформа.

«В Петербурге важно, что развивается и ведется работа над законом о зеленых насаждениях общего пользования. При его корректировке немало удалось сделать - я имею в виду парк Сосновая поляна, Деминский сад в Невском районе, «Единая Россия» под нашим длительным давлением качнулась по парку в устье реки Смоленки. К сожалению, пока не удается добиться отъема участка под строительство в Муринском парке, но будем продолжать бороться», — заявил Михаил Амосов.

Смена губернатора города и кадровые перестановки в Смольном, хотя и привлекли много внимания, но не повлияли на жизнь горожан, полагает депутат.

«Полтавченко и Беглов люди одной политической ориентации. Они и в личностном плане весьма похожи – люди одного поколения с похожим жизненным опытом. Есть признаки того, что исполняющий обязанности губернатора не очень открыт к депутатам», - отметил Амосов.

Разлад в региональном отделении «Яблока» Михаил Амосов назвал значимым для себя событием.

«Я и большая группа людей ушли из «Яблока» и организовали новое политическое движение», - напомнил парламентарий.

Теперь новое Движение демократического обновления работает над тем, что формирует команды для участия в муниципальных выборах 2019 года. Амосов отметил, что к распаду «Яблока» он относится с сожалением, но продолжать работать в сложившихся условиях, было нельзя. По словам парламентария, региональное отделение полностью потеряло автономность и к принятию каждого решения подключалось федеральное руководство.

«Год был трудный, мне так кажется. Произошло очень много событий: начиная с выборов президента, заканчивая отставкой [Игоря Албина]», - полагает депутат от партии КПРФ Ирина Иванова.

По словам парламентария, первое, что вспоминается – это вечные «зеленые бунты и бури».

«Год в целом был протестный, и, как ни крути, много было протестов именно в Санкт-Петербурге. Это мы тоже не можем не заметить, - добавила Иванова. - Важным событием была отставка Полтавченко – не сказать об этом мы не можем, все крутилось вокруг этого. Слухи, правда, ходили с момента его назначения, но в 2018 году с августа говорили о его отставке, но для нас она все равно стала неожиданной».

Так же, по мнению депутата, важными событиями на международной арене можно назвать открытие Крымского моста и конфликт между русской и украинской церквями.

Давление на оппозицию и старт муниципальной кампании

Представители оппозиционных движений заметили, что в 2018 году в Петербурге еще жестче стали подавляться мирные акции, но это не помешало продолжать их деятельность.

Для Петербурга самым позитивным событием в 2018 году был старт муниципальной кампании, который ознаменовался проектом «Объединенные демократы», считает пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич.

«Проект «Объединенные демократы» был запущен в феврале и весь год прошел под знаком подготовки к муниципальным выборам 2019 года. К концу года уже около 950 человек выказали желание идти в муниципалы. Интерес к выборам есть, он постоянно присутствует в информационной повестке дня. Конкуренция между разными проектами идет на пользу, потому что в муниципальной кампании важно привлечь внимание к выборам», - полагает Грязневич.

Смена исполнительной власти, по мнению представителя «Открытки», - плюс для Петербурга.

«Позитивным событием можно назвать отставку губернатора – ее все ждали и наконец, это произошло. Начались отставки и перестановки во власти, их пока оценить сложно, но то, что началась какая-то политическая жизнь – это хорошо», — уверена Наталья Грязневич.

Негативной тенденцией Наталья Грязневич назвала усиление давления на участников митингов.

«Заведено уголовное дело на Михаила Цакунова, который якобы выбил зуб полицейскому, хотя все видели видео, где он стоял, и на него накинулась толпа полицейских. Другой пример - иск на 11 млн к координатору штаба Навального Денису Михайлову. Была история с площадью Ленина, где запретили митинговать, якобы из-за прорыва трубы», - вспомнила она.

Координатор штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов главным успехом своей организации назвал организованное штабом беспрецедентное наблюдение за выборами 18 марта 2018 года.

«После выборов мы перестроили свою работу и из избирательного штабы стали самостоятельной политической организацией. Теперь мы делаем расследования в рамках Питера», - отметил он.

«Зеленая коалиция»

Координатор «Красивого Петербурга» Красимир Врански отметил, что именно в 2018 году в Петербурге было создано мощное градозащитное движение «Зеленая коалиция»

«Ровно за год мы добились сохранения и защиты 15 парков и скверов от застройки. Есть решение, что на этих территориях должны быть зеленые насаждения. Следующий этап – добиться благоустройства этих территорий и создания на них комфортной среды, - отметил Врански. - Проблема стоит остро, и все понимают – чтобы ее решить надо помогать друг другу - акциями, пикетами, информированием, предавать проблему огласке».

Борьба с коррупцией и монополиями

Проверку муниципальных госзакупок и сведений о доходах 1,5 тысяч муниципальных депутатов провел в 2018 году петербургский «Трансперенси Интернешнл».

«Нам удалось доказать, что муниципалы скрывают контракты на праздничные мероприятия. Потом это подтвердила прокуратура», - отметил руководитель проекта», - Дмитрий Сухарев.

Он также добавил, что работа стажеров привела к тому, что несколько муниципальных депутатов лишились своих мандатов. Исследователи обнаружили несоответствия в декларациях о доходах муниципальных депутатов и сообщили об этом в прокуратуру, которая в свою очередь вынесла представления о лишении депутатов полномочий.

Так, например, летом 2018 года прокуратура Выборгского района внесла представления в адрес руководства МО Поселок Парголово из-за того, что оно не разместило на сайте муниципалитета сведения о доходах своих чиновников и депутатов. Кроме того, прокуратура возбудила административные дела в отношении сотрудников муниципалитета, которые отвечали за размещение сведений на сайте. Сухарев также отметил, что подобное происходило в разных муниципалитетах в разных районах города. По его словам, с подачи «Трансперенси» были возбуждены несколько антимонопольных дел, удалось обнаружить три картеля. Самым интересным было дело группы компаний «Содружество».

Эксперты петербургского отделения «Трансперенси Интернешнл» заметили, что три районных администрации синхронно выкупали билеты на одни и те же концерты у группы компаний «Содружество». При этом заказчики заключали контракты с поставщиками без конкурса, что противоречит закону о госзакупках. Исследователи антикоррупционного центра обратились в петербургское УФАС.

В ноябре 2018 года антимонопольная служба вынесла решение: что конкуренция при заключении этих контрактов была ограничена.

О пытках не молчат

В конце января 2018 года в Петербурге арестовали двоих фигурантов дела «Сети» Виктора Филинкова и Игоря Шишкина. По версии следствия, «Сеть» - организация, которая планировала ряд террористических актов в крупных городах России во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Филинков и Шишкин якобы признали вину. Однако потом Филинков и ряд других фигурантов отказались от показаний, заявив, что они были даны под пытками.

«Каким-то образом мне до этого года удавалось не замечать пытки со стороны сотрудников ФСБ, к достижениям можно отнести, что я и большая часть петербуржцев их, наконец, заметили. С конца января, с тех пор как стало известно о пытках Виктора Филинкова и Игоря Шишкина, сообщения о пытках на нас посыпались. В итоге мы написали два больших заключения, одно про пытки Виктора и Игоря, а другое про шесть разных дел питерской ФСБ, где заявлялось о пытках. Кроме этого мы написали заключение, обобщающее известную нам информацию о насилии в питерском управлении ФСИН», - рассказала о проделанной в 2018 году работе член ОНК Яна Теплицкая.

Теплицкая отметила, что членам ОНК в 2018 году стало труднее работать в отделах полиции, поскольку теперь полицейские отказываются представлять общественникам необходимые документы, в частности книгу учета доставленных лиц, что делает посещение отделов практически бессмысленным.

Важным событием Теплицкая назвала публичные акции и выступления против пыток.

«Я не знаю, почему те или иные вещи вдруг становятся всем интересны: знала бы – работала бы эффективней. Надеюсь, изменение отношения к пыткам - они стали предметом общего, за редкими исключениями, возмущения - это начало каких-то разумных процессов по изменению характера взаимодействия общества и государства», - заключила Теплицкая.

Серафима Курдюбова

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