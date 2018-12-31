Лимонов ждет от 2019-го года большего числа радикальных акций

Московская полиция намерена поместить под надзор активистку "Другой России" Ольгу Шалину, о чем сообщил в своем "Живом журнале" лидер незарегистрированной партии Эдуард Лимонов. По его сведениям, его сторонница лишится права выезжать из столицы и даже выходить из собственного дома по ночам, что отнюдь не радует политика. По его мнению, излишняя строгость со стороны государства дополнительно разозлит протестную молодежь, вследствие чего на улицах станет "веселее и радикальнее".

Контрпродуктивно. Реальные деятели оппозиции уйдут в подполье, откуда их будет тяжело выковыривать, болтуны отсеются, от них всё равно нет толку, от болтунов. В мэрию и префектуры никто не станет подавать уведомлений. — Эдуард Лимонов

В политических кругах Шалина получила определенную известность в 2018-м году, устроив "кровавый перфоманс": 26 октября на выставке "Интерполитех" она залезла на автозак, разбросала листовки с лозунгом "ФСИН – это ад!" и нанесла себе увечья. Акция обернулась для женщины пятисуточным административным арестом.