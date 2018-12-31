Травин уличил Росстат в манипулировании цифрами

Петербургский экономист, профессор Европейского университета Дмитрий Травин обратил внимание своих читателей в Facebook на недобросовестное поведение Росстата, который, по его наблюдениям, задним числом переписывает показатели прошлых лет. В частности, речь идет о 2016-м годе, в котором вместо спада ВВП представители государственной организации предпочли увидеть его рост. Ученый объясняет это тем, что президент России Владимир Путин с недавних пор потерял интерес к достоверным данным, одновременно утратив последние возможности развивать страну.

Путин хотел знать, что творится в его хозяйстве и потому терпел плохие цифры. Но когда власть махнула рукой на экономику и занялась исключительно пропагандой, адекватная статистика ей уже не нужна. И цифры можно подгонять под задачи промывания мозгов. — Дмитрий Травин

В свою очередь, экономические преобразования, ознаменовавшие уходящий год - такие, как повышение пенсионного возраста и повышение ставки НДС, эксперт открыто называет неконструктивными и тормозящими рост благосостояния государства.