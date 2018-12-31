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14:18

Ганапольский предостерёг Россию от развития конфликта с Украиной

Подводя итоги уходящего года, публицист Матвей Ганапольский заострил свое внимание на слухах и страхах, касающейся некоей войны, которой некоторые журналисты ожидают от России. Таких разговоров стало значительно больше в информационном поле сразу после того, как российские и украинские корабли со стрельбой столкнулись в Керченском проливе. Аналитик, проживающий в Киеве, в эфире "Эха Москвы" предостерег российское руководство от агрессивных инициатив в отношении Украины, недвусмысленно намекнув на последствия этого.

Это я вам гарантирую. Просто я это знаю. К сожалению, так будет. Это будет последняя война, в которой будет участвовать Российская Федерация с ее нынешним руководством и в нынешнем составе большой России. Дальше будет страшно.

Матвей Ганапольский

При этом он добавил, что в результате вероятного конфликта, которого он всей душой не желает, вместе с Россией неизбежно погибнет и страна его нынешнего проживания. В назидание Кремлю он посоветовал первым его лицам меньше смотреть по телевизору "баранов-пропагандистов", чтобы иметь более качественную информацию об украинском боевом потенциале.

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14:50    
Россия не собирается воевать с Украиной! Но если Украина начнёт агрессию против РУССКОГО народа и пророссийских граждан ДНР и ЛНР, то тогда, вероятно, российские войска войдут в Киев, Харьков, Одессу, а то в западные города! При этом Россия должна взять за основу тактику гибридной борьбы в решении задачи по возвращению Новороссии в родное Отечество, откусывая по кусочку от "киевского торта"!

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