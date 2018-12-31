Жители Дальнего Востока увидели поздравление Путина

Россияне, проживающие на Дальнем Востоке, увидели традиционное новогоднее поздравление президента Владимира Путина, запись которого можно найти на сервисе YouTube.

На этот раз глава государства сделал основной акцент на высоких моральных качествах соотечественников, отметив их "душевную щедрость" и склонность к "милосердию".

Заметным также стал пассаж о том, что для улучшения общего качества жизни в стране никто не в состоянии посодействовать россиянам, кроме них самих и, собственно, президента. Именно поэтому, пояснил Путин, необходимо быть одной сплоченной командой.

Помощников у нас никогда не было и не будет — Владимир Путин

Национальный лидер также подчеркнул важность помощи тем, кто болен или несчастен в личной жизни.