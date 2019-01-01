Ройзман: Событие года - пенсионная реформа, а политик года - Навальный

Бывший мэр Екатеринбурга, политик Евгений Ройзман, рассуждая о том, что наиболее важного произошло в 2018-м году, выделил две темы - повышение пенсионного возраста и роль Алексея Навального в политическом процессе. Его суждения прозвучали в интервью, данном радиостанции "Эхо Москвы".

Я думаю, что главное событие — это пенсионная реформа. Политиком главным, я думаю, что имеет смысл называть Навального, потому что он все-таки устоял на ногах, не сдался и активность никак не прекратил. — Евгений Ройзман

Президент Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство 3 октября 2018 года. Нововведения привели к тому, что возраст выхода на пенсию увеличивается с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.

Политика Алексея Навального не допустил до участия в президентских выборах Центризбирком, после чего руководитель Фонда борьбы с коррупцией сократил количество своих штабов в регионах.