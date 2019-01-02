Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тела 16 погибших

В Магнитогорске спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося при взрыве газа жилого дома извлекли тела еще двух женщин, число погибших увеличилось до 16, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей МЧС.

Тем же утром спасатели нашли тела еще трех человек – женщины, мужчины и ребенка. На данный момент еще 25 человек числятся пропавшими без вести.

Взрыв в доме прогремел 31 декабря в десятиэтажном жилом доме на улице Карла Маркса. Один из подъездов обрушился, утром 1 января спасателям пришлось демонтировать одну из стен. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неострожности, предварительная версия – взрыв бытового газа.