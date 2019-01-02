Беглов посетил детский дом-интернат в Ушково Врио губернатора Алекcандр Беглов 1 января посетил дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №3 в Ушково, сообщили в Смольном. Беглов поздравил воспитанников интерната с Новым годом и подарил учреждению сертификат на покупку интерактивной песочницы. Заодно врио губернатора поговорил с директором интерната Сергеем Васильевым о перспективах развития учреждения. В частности, в 2020 – 2021 годах планируется построить новый корпус на 150 мест. Также планируется реконструировать здание бывшей котельной, разместив там спортивно-реабилитационное отделение и медицинские службы. Беглов поручил профильным комитетам проработать вопросы, которые связаны с проектированием и финансированием строительства. Он отметил, что в течение полугода необходимо создать электронные медкарты воспитанников всех социальных учреждений - для связи с поликлиниками и получения врачебных консультаций и рекомендаций. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен