ФСБ разрабатывает систему защиты храмов от терактов

Федеральная служба безопасности разработала проект постановлении об утверждении требований к антитеррористической защите объектов религиозных организаций, передает «Интерфакс».

Согласно документу, всем храмам присвоят категорию защищенности от террористической угрозы, от первой до третьей. Устанавливать категорию будут региональные комисии, которые возглавят настоятели храмов. В комиссию также войдут представители МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ и местной власти.

Категории будут присваиваться с учетом размеров храмов, количества прихожан и других параметров. Первая категория означает, что прогнозируемое количество пострадавших в случае теракта превысит тысячу человек, а ущерб составит не менее 50 млн рублей. Вторая – если те же показатели составят до тысячи и до 50 млн рублей соответственно, третья – 200 человек и 1 млн рублей.

Все храмы оснастят системой оповещения и управления эвакуации, по возможности - тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, противотаранными устройствами, обеспечиваться охраной сотрудниками общественных объединений. Не реже раза в год планируются учения.

В конце 2017 года спецслужбы объявили о предотвращении теракта в Казанском соборе в Петербурге. По этому делу осужден Евгений Ефимов, его отправили на пять лет в колонию строгого режима.