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16:34

Под завалами после взрыва в Магнитогорске нашли 21-го погибшего

Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося после взрыва подъезда жилого дома в Магнитогорске тело еще одного мужчины, количество погибших возросло до 21 человека, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Среди погибших – двое детей. Без вести пропавшими считаются еще 20 человек, их ищут, разбирая завалы.

Взрыв прогремел 31 декабря в десятиэтажном жилом доме на улице Карла Маркса. Один из подъездов обрушился, утром 1 января спасателям пришлось демонтировать одну из стен. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неострожности, предварительная версия – взрыв бытового газа.

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20:50    
По последним данным на это время 26 погибших. Из них трое детей Прими Боже их невинные души!

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