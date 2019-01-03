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10:35

Жертвами обвала дома в Магнитогорске стали уже 37 человек

Согласно последним сводкам, которые приводит ТАСС, от обрушения жилого дома в Магнитогорске погибли уже 37 человек. Работы по разбору завалов не прекращаются уже четвертые сутки. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной.

Обновлено в 10:50.

"Интерфакс" передает, что из-под обломков дома извлекли тело 38-й погибшей.

Взрыв прогремел 31 декабря в десятиэтажном жилом доме на улице Карла Маркса. Один из подъездов обрушился, утром 1 января спасателям пришлось демонтировать одну из стен. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неострожности, предварительная версия – взрыв бытового газа. Осмотреть место трагедии приезжал Владимир Путин.

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