Гудков: Ни одному заявлению властей на двадцатом году диктатуры верить нельзя

Дмитрий Гудков, на которого ополчилась часть подписчиков в Facebook за предположение, что бытовой газ в Магнитогорске мог не просто взорваться, а намеренно, напомнил "оппонентам", что подобный случай в российской практике - не единичный. Множество раз, подчеркивает политик, "правоохранители" либо уходили от дальнейшего расследования резонансных дел, либо намеренно замалчивали их ход.

Например, взрывы домов в 1999 году, крушение самолета с доктором Лизой на борту (прошло два года, пишет Гудков, а результатов работы СК так и нет), теракт над Синаем, и множество других "совпадений", оказавшихся на деле "не случайными".

Ни одному официальному заявлению властей на двадцатом году диктатуры верить нельзя. Ни об экономике, ни о политике, ни о происшествиях. Потому что вместо СМИ – Киселев, вместо выборов – спецоперация, вместо главы СК – ставленник Тамбовской ОПГ, вывозящий журналистов в лес. Кто вместо президента – тоже известно, — Дмитрий Гудков - о доверии к власти

Взрыв в Магнитогорске прогремел 31 декабря в десятиэтажном жилом доме на улице Карла Маркса. Один из подъездов обрушился, поэтому утром 1 января спасателям пришлось демонтировать одну из стен. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неострожности, предварительная версия – взрыв бытового газа. На данный момент известно о 38 погибших. Осмотреть место трагедии приезжал Владимир Путин.