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13:05

Депутат Петров считает резонным ввести ограничение на число домашних питомцев

Самый инициативный и, по совместительству, самый обеспеченный депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ограничение на количество живущих дома питомцев. По его задумке, которую он детально изложил в письме к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву, в обычной двухкомнатной квартире должно содержаться не более двух собак и трех кошек.

"Большой проблемой являются хозяева питомцев, которые не оказывают им достаточного ухода. От этого страдают не только животные, но и соседи, вынужденные терпеть неприятные запахи и шум. Не редки случаи, когда отдельные граждане устраивают из своих квартир настоящий зверинец. Такие квартиры становятся настоящим проклятьем для остальных соседей, которые становятся заложниками чужой чрезмерной любви к братьям нашим меньшим", - цитирует РИА "Новости" объяснения Петрова.

Напомним, не так давно широкую огласку получил эпизод из жизни коммунальной квартиры на Старо-Петергофском проспекте, 42: возмущенные обильной антисанитарией - результатом жизнедеятельности более 15 кошек, царившей в комнате одной из обитательниц коммуналки, некто из числа соседей выбросил 12 хвостатых из окна. В результате погибла большая часть животных, после чего петербургский Следком возбудил уголовное дело.

Добавим также, последняя инициатива Петрова, предполагала проведение эксперимента, который бы доказал, что размер нынешней потребительской корзины ЛО способен негативно повлиять на функцию детозачатия.

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16:54   Моё имя.   agribkov79@yandex.ru
Чиновник, а настолько умные и своевременные мысли высказывает. Наверное-не едрос. Полностью поддерживаю.

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