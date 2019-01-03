Невзоров пояснил, почему не стоит верить конспирологическим теориям о теракте в Магнитогорске

Публицист Александр Невзоров объяснил, отчего не стоит прислушиваться к распространяемым СМИ теориям о том, что причиной обрушения жилого дома в Магнитогорске мог стать теракт. Приоритетная версия Следкома, напомним, - взрыв бытового газа.

Для начала журналист напомнил, что дом, в котором провалился подъезд и ряд квартир, был построен во времена "позднего" СССР, а именно - в 1973 году, периоде "пятилеток":

"Массовое совковое строительство для простонародья было абсолютно фейковым и адски халтурным. Естественно, тогда это делали особенно хреново и по газу, и по вентиляции, и по электрике, и по бетону, и по арматуре. Про газоанализаторы, тревожные датчики, сирены никто не слышал. Но даже если властям жалко денег, есть ведь масса дешевых способов, какими можно избегать подобных ситуаций, учитывая, что обращение с газом в России, как правило, совершенно пофигистическое. Надо было бы просто увеличить в два-три раза дозу добавляемого в газ безвредного этилмеркаптана", - подсказал Невзоров в эфире "Эха Москвы". Действительно, данное вещество не обладает токсическим воздействием на организм, однако позволяет сделать газ более ощутимым для физиологического восприятия, в десятки раз подчеркивая его запах.

Напомнил публицист и о том, что даже несмотря на документальное наличествование всяческих СНИПов, дома в СССР сдавали абсолютно "сырыми", а тех, кто каким-либо образом выражал сомнение относительно качества и пригодности материала, используемого при строительстве, ждала в лучшем случае психиатрическая лечебница.

А власть, в общем, ничего не боялась, потому что она знала, что ей под силу похоронить любое ЧП, информационно похоронить, гораздо более масштабное, чем обрушение многоэтажки, — Александр Невзоров - о "могуществе" власти

В связи со всем вышеперечисленным обозреватель и предлагает усомниться в любой конспирологической теории относительно "теракта" в Магнитогорске.

В России любая вера в конспирологию - это вера диванного происхождения, потому что, зная страну всерьез, рассуждать о темных тайных силах, которые способны на успешную провокацию, совершенно невозможно, зная идиотизм и болтливость исполнителей, — Александр Невзоров - о теории "теракта" в Магнитогорске

Взрыв в Магнитогорске прогремел 31 декабря в десятиэтажном жилом доме на улице Карла Маркса. Один из подъездов обрушился, поэтому утром 1 января спасателям пришлось демонтировать одну из стен. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неострожности, предварительная версия – взрыв бытового газа. На данный момент известно о 39 погибших. Осмотреть место трагедии приезжал Владимир Путин.