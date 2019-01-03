Под завалами дома в Магнитогорске найден 39-й погибший На четвертые сутки разбора завалов обрушившегося дома вследствие взрыва газа в Магнитогорске спасатели извлекли 39-го погибшего - женщины, передает "Интерфакс". До сих пор остается неясной судьба двоих человек, однако поисково-спасательные работы прекращены. Взрыв в Магнитогорске прогремел в канун Нового года, 31 декабря, в десятиэтажном жилом доме на улице Карла Маркса. Один из подъездов обрушился, поэтому утром 1 января спасателям пришлось демонтировать одну из сохранившихся стен, чтобы подобраться к завалам. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неострожности, предварительная версия – взрыв бытового газа. На данный момент - вместе с обнаруженной женщиной - погибшими считаются 39 человек. Осмотреть место трагедии приезжал Владимир Путин. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен