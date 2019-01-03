На "навальниста" из Перми завели уголовное дело

Пермский Следком возбудил уголовное дело в отношении волонтера штаба оппозиционера Алексея Навального Александра Шабарчина по статье о хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ), поделились "уральские" сторонники политика "ВКонтакте".

"Навальниста" задержали утром после обыска у него в квартире. В ходе операции у юноши была изъята личная техника. После обыска Шабарчина увезли в отделение СК по региону, где вручили подписку о невыезде и отпустили.

Вместе с Шабарчиным, добавляют сотрудники штаба, по делу проходят еще несколько молодых людей. Подробности разбирательства не уточняются.

"Вот так пермские власти мстят молодым и ярким активистам", - негодуют пермские сторонники Навального.