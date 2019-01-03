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3 января, 18:00

На "навальниста" из Перми завели уголовное дело

Пермский Следком возбудил уголовное дело в отношении волонтера штаба оппозиционера Алексея Навального Александра Шабарчина по статье о хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ), поделились "уральские" сторонники политика "ВКонтакте".

"Навальниста" задержали утром после обыска у него в квартире. В ходе операции у юноши была изъята личная техника. После обыска Шабарчина увезли в отделение СК по региону, где вручили подписку о невыезде и отпустили.

Вместе с Шабарчиным, добавляют сотрудники штаба, по делу проходят еще несколько молодых людей. Подробности разбирательства не уточняются.

"Вот так пермские власти мстят молодым и ярким активистам", - негодуют пермские сторонники Навального.

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3 января, 22:31   Едро-благодетель   ПЖиВ
19:32 правильно наш петушок кукарекаешь. Этим навальнистам только бы людям хорошо жилось, о нас лгунишках коррупционерах им дела нет. Как Путин не врёт не старается, все труды солнцеликого напрасны.Всю нашу коррупцию ЕР не ценят и критикуют.

3 января, 21:52    
20-07
Товаврищ, не поддавайтесь на тупую провокацию.

3 января, 20:07    
19:32 - патриот-коррупционер оживился... чем больше вычистят "навальнистов" - тем больше путинцев-патриотов будут безопасно коллекционировать часики в сотни мльёнов рубликов, приобретать замки за бугром и иметь американские паспорта и гражданствто... ты, тупица прежде чем "давить" "навальнистов" - "американских выкормышей"- посчитай сначала сколько путинцев - "патриотов" имеют владения и вид на жительство в той же америке... да сынуле жирика попеняй - и. лебедеву, депутату госдумы, который аж визжал от счастья тусуясь в майами... а на упреки "товарищей" нагло заявил, что он "присоединил" майами к своему избир. округу... в госдуме, порядка 7 человек - с двойным гражданством и пмж - сша, великобритании и бельгии... эту буржуазию-то "давить" - кишка тонка?... давилка херова...

3 января, 20:03    
Не поняла, а в какой именно форме выразилось [цензура]иганство? Или это только предположение Пермского следкома о том, что кто-то о чём-то , якобы, противоправном помыслил.

3 января, 19:32    
Давить, давить и давить гадёнышей американского выкормыша.

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