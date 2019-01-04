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11:21

В Магнитогорске опознали тела всех погибших при взрыве в жилом доме

Тела всех 39 человек, которые извлекли из-под обломков обрушившегося после взрыва подъезда жилого дома в Магнитогорсе, опознаны, передает ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС Александра Чуприяна.

«Да, опознаны. Можно говорить, что все 39 опознаны», - ответил Чуприян на соответствующий вопрос.

В Магнитогорске начались первые прощания с жертвами трагедии, передает «Новая газета». Сегодня, 4 января, будет захоронено шесть человек, среди них – семья с годовалой девочкой.

3 января спасатели прекратили поисково-спасательные работы на месте трагедии. Без вести пропавшими считаются два человека.

Взрыв прогремел 31 декабря в десятиэтажном жилом доме на улице Карла Маркса. Один из подъездов обрушился, утром 1 января спасателям пришлось демонтировать одну из стен. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неострожности, предварительная версия – взрыв бытового газа.

 



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