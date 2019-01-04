Беглов осмотрел школу и три детских сада в Адмиралтейском районе

Врио губернатора Александр Беглов осмотрел три встроенных детских сада и школу № 255 в Адмиралтейском районе, сообщил пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов.

В школе № 255 завершается капитальный ремонт. По словам Кибитова, Беглов дал «жесткое поручение» закончить все работы так, чтобы с 1 сентября там начались уроки. Три детских садика, которые посетил врио губернатора, строятся за счет средств инвестора.

Ранее Беглов совершил объезд Петроградского района. Там он поручил найти новое место для стоянок лодок на реке Карповке: в том месте будут создавать прогулочное пространство.

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